Porta Elisa News



Tiritello monumentale, Visconti decisivo

mercoledì, 19 ottobre 2022, 19:54

Cucchietti: 6 Può solo intravedere il siluro di Fedato: ci pensa il palo a aiutarlo. Uscita avventata invece sulla conclusione di Bakayoiko.

Tiritiello: 7 Pulito in ogni chiusura, gioca con una tranquillità che davvero impressiona. Anche stavolta salva un gol sulla linea.

Rizzo Pinna: 6,5 Dopo tanto tempo parte dall'inizio in una gara di campionato, qualche buon spunto soprattutto nella ripresa.

Tumbarello: 6,5 Dinamico ma anche bravo in fase costruttiva. Cala nella ripresa, ma trova la forza di innescare il contropiede che vale il vantaggio.

Semprini: 6,5 Unico “sopravvissuto” in attacco della gara precedente, mette un pallone d'oro a centroarea non sfruttato dai compagni. Si fa notare in molte sponde.

Quirini: 6 Rimedia un cartellino troppo severo, attento nelle chiusure, ma Maraia con il giallo sulle spalle, preferisce toglierlo.

Franco: 6 Torna titolare dopo l'infortunio muscolare patito, ci mette tutto quello che ha dentro in questo momento.

Visconti: 6,5 Un po' come contro la Maceratese, si avverte chiaramente che in quel ruolo perde in fantasia e incisività. E non a caso Maraia, a un certo punto, lo avanza. E il ragazzo lo ricompensa con il gol decisivo.

Benassai: 6,5 Con le buone, e a volte meno buone, si fa rispettare. Anche a Pesaro.

Mastalli: 5,5 Si scorge appena grazie a una verticalizzazione: troppo poco. Sostituito da Merletti nella ripresa.

Ravasio: 6 Chiamato a dimostrare il suo spessore nel ruolo di Bianchimano, si fa trovare in controtempo su bel cross di Semprini. Nella ripresa, ha alcune accelerazioni.

Alagna: 6 Dà il cambio a Quirini in avvio di ripresa, prestazione ordinata.

Merletti: SV

D'Alena: SV

Bianchimano: SV

Bachini: SV