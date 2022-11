Porta Elisa News



Apprensione per Di Quinzio: a breve gli esami

giovedì, 3 novembre 2022, 18:03

C'è ansia per capire le condizioni di Di Quinzio, il giocatore ha subito una forte distorsione al ginocchio e in queste ore si sottoporrà agli esami diagnostici per capire meglio quale sia la sua situazione. Domani ci auguriamo di saperne qualcosa di più, l'auspicio è che il giocatore non debba stare fuori per tanto tempo, ma la situazione non pare essere delle più semplici. La squadra oggi ha fatto un allenamento ed è stata divisa in due tronconi, chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri si sono cimentati in alcune esercitazioni tecniche con una partitella finale.

Romero sta intensificando sempre di più il suo recupero, ma crediamo che sia disponibile per la panchina per la gara di Siena di domenica 13 novembre. E' ancora presto per ipotizzare quale potrà essere la formazione di Sabato anche se crediamo che non ci siano tante novità rispetto alla gara di Ancona. Come al solito ci saranno uno o due dubbi che il trainer scioglierà solo all'ultimo momento. La vittoria in Coppa Italia ha dato sicuramente nuovo entusiasmo alla truppa rossonera che comunque anche dopo la sconfitta in terra marchigiana, aveva lavorato con grande serenità. C'è contentezza per il gol di Maddaloni, perché questo giocatore ha dimostrato tutto il suo valore dopo che era entrato in maniera non impeccabile sabato scorso.