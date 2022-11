Porta Elisa News



Fare gol, fare punti

sabato, 12 novembre 2022, 17:07

di diego checchi

La Lucchese dovrà cercare di portare via da Siena un risultato positivo. Sappiamo senza dubbio che non sarà facile perché la squadra di Pagliuca sta attraversando un ottimo momento e viene dalla vittoria per 2-0 in casa della Vis Pesaro. La Lucchese però dal canto suo ha bisogno di mettersi alle spalle due partite non proprio positive soprattutto a livello di risultati. Quindi la trasferta di Siena può essere la partita giusta per ritornare a fare punti. Quello che è certo è che si giocherà davanti ad una gran bella cornice di pubblico. Da Lucca sono attesi circa 400 tifosi. Non nascondiamo neanche che questa sarà una partita particolare perché sulla panchina del Siena siede Guido Pagliuca, tecnico a cui la tifoseria rossonera è rimasta molto legata.

Fra i bianconeri ci sono altri ex che l'anno scorso hanno contribuito alla conquista dei playoff ovvero Belloni, Collodel e Picchi oltre al match analyst Carbone. Per quanto riguarda la formazione della Lucchese è difficile capire chi veramente scenderà in campo anche perché gli allenamenti sono stati effettuati a porte chiuse ma l'impressione è che si vada verso un cambio di modulo il 3-5-2 con Tiritiello e Benassai che saranno sicuramente riconfermati in difesa con Maddaloni o Bachini a completare il terzetto. Sugli esterni potrebbero giocare Quirini e Visconti con Franco, Mastalli e Tumbarello in mezzo e la coppia Bianchimano-Semprini davanti.

Questa è la probabile: 22 Cucchietti, 3 Maddaloni, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 14 Quirini, 24 Mastalli, 16 Franco, 8 Tumbarello, 19 Visconti, 10 Semprini, 11 Bianchimano. A disposizione: 12 Galletti, 6 Bachini, 2 Alagna, 4 Ferro, 18 D'Ancona, 7 Rizzo Pizza, 21 D'Alena, 20 Catania, 91 Ravasio, 9 Romero, 17 Bruzzaniti, 26 Merletti, 28 Camaiani. Allenatore: Ivan Maraia.