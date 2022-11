Lucchese-Cesena: 1-0 al 47' st Espulso Albertini

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 29 novembre 2022, 23:26

Il tecnico rossonero: "La vittoria di stasera è di tutti i ragazzi che hanno voluto rispondere alla prestazione negativa di Fermo, la nostra squadra è questa, dobbiamo interpretare le gare in questo modo, con questa determinazione. Vittoria dedicata a Diego"

martedì, 29 novembre 2022, 23:17

Il centrocampista al rientro decide la gara, bene anche Quirini e Tiritiello, in avanti, nonostante l'impegno, gli attaccanti non riescono a finalizzare: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 28 novembre 2022, 17:22

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato: è con questo biglietto da visita non certo esaltante che la Lucchese si accinge a affrontare un trittico di gare a dir poco complicato: Cesena, Entella e Carrarese. La probabile formazione contro i romagnoli

lunedì, 28 novembre 2022, 12:33

Il tecnico rossonero: "Non è importante chi giocherà: se interpretiamo la gara in modo giusto, non conteranno gli assenti La formazione? Cambierò qualcosa, voglio gente che sia più fresca. Sarà una partita anche fisica"