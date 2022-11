Lucchese, è già tempo di Coppa Italia

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 15 novembre 2022, 16:35

Ormai non c'è da stupirsi più di nulla quando si parla di calcio in Italia e così non deve sorprende la sanzione, ben 1500 euro di multa, irrogata alla Lucchese dal giudice sportivo "per aver lanciato al 56° minuto ed a fine gara complessivamente otto bicchieri contenenti birra".

domenica, 13 novembre 2022, 18:04

Il direttore generale rossonero: "Ai nostri tifosi rivolgo davvero un ringraziamento speciale per come ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per quanti sono venuti sino a Siena, per il calore che hanno mostrato. E complimenti alla squadra e al tecnico per come hanno saputo affrontare la gara"

domenica, 13 novembre 2022, 17:22

L'ex trainer rossonero: "È stata un partita come le altre, anche se era la mia ex squadra. Abbiamo cercato di riagguantarla, ci sono state delle mischie di reazione, non di azione pulita. La Lucchese l’ho vista bene, hanno cambiato tutto, camuffato le cose, sapevo che avrebbe creato un ambiente così...

domenica, 13 novembre 2022, 16:58

Il tecnico rossonero: "Questa vittoria ci rende quello che avevamo lasciato per strada. Non siamo partiti per lottare per il primo posto ma se saremo lì a giocarcela fino alla fine e poi vedremo dove potremo arrivare senza particolari assilli e senza obiettivi di primato”