Lucchese-Gubbio: 0-2 al 40' st Gara virtualmente conclusa

domenica, 20 novembre 2022, 20:53

Al di là della direzione di gara, la Lucchese in quasi tutti i suoi elementi non è riuscita a ripetere la bella gara di Siena: l'attacco non è praticamente mai stato in grado di rendersi pericoloso, nonostante i cambi effettuati nella ripresa, difesa incerta in più circostanze: le pagelle di...

domenica, 20 novembre 2022, 20:29

Il tecnico rossonero: "Era una gara difficile lo sapevamo, era una partita importante per dare continuità al risultato di domenica scorsa, ma non ci siamo riusciti: dobbiamo ripartire dalla rabbia che avevamo nel finale di gara e trasformarla nello spirito giusto per preparare la trasferta di Fermo"

domenica, 20 novembre 2022, 19:34

Il numero uno rossonero: "Possono capitare giornate nere alla terna, ma oggi siamo andati oltre ogni misura, Le immagine confermano che il rigore è inesistente: non è giusto che si vanifichi il lavoro di tante settimane, ma al di là del rigore, per me l'errore più grave è stata l'espulsione...

sabato, 19 novembre 2022, 16:08

Archiviata la bella partita di Coppa Italia, la Lucchese deve ritornare a pensare al campionato perché, al Porta Elisa si troverà di fronte una squadra molto attrezzata come il Gubbio dell'ex Piero Braglia: la probabile formazione