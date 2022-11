Porta Elisa News



Maraia: "Il cuore della gara sarà a centrocampo"

sabato, 12 novembre 2022, 13:38

di diego checchi

Alla vigilia del derby, mister Maraia presenta la partita contro il Siena ma non fa capire che tipo di formazione manderà in campo. Quello che è certo è che sarà una Lucchese gagliarda e pronta a combattere palla su palla.

Mister da cosa è venuta fuori la scelta di fare allenamenti a porte chiuse proprio in preparazione della gara contro il Siena?

"E' venuta fuori così senza una spiegazione ben precisa. Anch'io non condivido certe scelte e sono d'accordo con lei che le partite mettono in palio 3 punti, non di più. Possiamo poi nasconderci da tutto e tutti, nascondendo moduli su moduli ma se dopo 5 minuti subisci rete, salta tutto. E' chiaro comunque che come tutte le settimane studiamo il nostro avversario soprattutto quando come il Siena ha moltissime qualità. Presteremo attenzione a quello che sanno fare cercando di far male quando possibile, quando ci concederanno qualcosa,.Ci siamo preparati per ridurre la loro forza ma sono d'accordo che tutto questo rumore è stato eccessivo e non porta a niente mentre porta tanto la massima attenzione che metteremo in campo".

Quanto sarà importante la prestazione del centrocampo rossonero?

"Sono d'accordo perchè credo che il cuore della partita sarà li in mezzo al campo dove loro hanno qualità e mobilità. Bisogna vedere quali saranno i loro interpreti ma sicuramente il cuore della gara sarà lì dove dovremmo essere bravi a non perdere i duelli. La forza delle squadre di Pagliuca è sempre stata quella di saper gestire le gare in mezzo al campo. Vogliamo cercare di fare una partita importante e vogliamo mettere in campo le nostre armi migliori."

Com'è la situazione indisponibili?

"Saranno assenti i soliti indisponibili. La nostra settimana è stata una settimana tipo. La partita è sentita e cercheremo di fare il massimo."

Avete lavorato sull'aspetto della finalizzazione dell'azione?

"Giovedì abbiamo fatto esercitazioni mirate a situazioni in cui dobbiamo aumentare la nostra cinicità sotto porta. Il fatto di sbagliare molti gol ci penalizza e sappiamo che dobbiamo migliorare ma dobbiamo prestare attenzione a tutte le fasi della gara. Se dovessero ricapitare domani dobbiamo metterci anche quella cattiveria giusta per metterla dentro".