Maraia: "Gubbio, tra le squadre più forti del campionato"

venerdì, 18 novembre 2022, 15:29

di diego checchi

Mister Maraia attraverso l'ufficio stampa rossonero presenta la sfida contro il Gubbio a tre giorni dalla sfortunata gara contro la Virtus Entella arricchita da una splendida prestazione della squadra rossonera, forse la migliore della stagione: "La partita di giovedì è stata una gran bella partita con un finale sfortunato. Dispiace perchè la squadra aveva dato tutto nei 120 minuti recuperando un risultato di svantaggio oltretutto in inferiorità numerica contro un avversario molto forte che strada facendo ha buttato dentro anche i titolarissimi. Questa partita non ci deve demoralizzare ma ci deve dare forza soprattutto per affrontare una squadra come il Gubbio fra le più forti di questo campionato."

Questa prestazione nonostante la sconfitta ha creato però fra i tifosi un grande entusiasmo...

"Sì è vero perchè quando ho detto che è stata la meglio prestazione fatta sino ad oggi, l'ho detto perchè su mio parere hanno inciso tante cose, dall'inferiorità numerica, all'avversario di prestigio, alla giovane età dei ragazzi che hanno lottato fino in fondo, e secondo me ripeto nonostante la sconfitta rimane per il momento la partita più bella. Il fatto che i tifosi hanno apprezzato è importantissimo e questi segnali che ci mandano i tifosi sono fondamentali. Capisci che puoi anche non vincere ma queste prestazioni ti daranno sempre il loro massimo apporto. E queste energie positive dobbiamo buttarle sul campo contro un avversario fra i più forti di quest'anno che sta facendo un campionato da protagonista."

Che tipo di avversario è il Gubbio?

"Una formazione che anche se nelle ultime settimane ha avuto un calo di risultati resta una squadra di indubbio valore per struttura della rosa, staff tecnico, perché ci sono giocatori di esperienza in campo, giovani molto bravi. Il loro reparto offensivo è sicuramente quello più interessante. Lì davanti hanno forza, esplosività. L'attenzione resta comunque su tutti gli undici che andranno in campo."

Situazione infortunati in casa rossonera?

"Sicuramente avremo a disposizione sia Franco che Semprini, e faremo comunque attenzione a tutte le cose soprattutto a chi ha giocato giovedì. Valuteremo bene le condizioni di tutti prima di schierare la miglior formazione".