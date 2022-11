Porta Elisa News



Maraia: "Davvero una bella risposta dalla squadra"

martedì, 29 novembre 2022, 23:26

Ivan Maraia alla vigilia della gara contro il Cesena aveva chiesto ai suoi una reazione e un cambio di passo totale rispetto al poco, per non dire nulla, visto a Fermo. A fine partita, "Volevo fosse qui la squadra, la vittoria di stasera è di tutti i ragazzi che hanno voluto rispondere alla prestazione negativa di Fermo, la nostra squadra è questa, dobbiamo interpretare le gare in questo modo, con questa determinazione. C'è stata una bella risposta davvero".

"Nei minuti finali potevamo gestirla meglio, continuiamo a vincere con sofferenza. Benassai? Era ammonito e non l'ho visto tranquillo, l'ho cambiato con un compagno che è di pari valore. Bianchimano? Ii gol sono importantissimi e magari è demoralizzato, ma lui deve esserlo quando non riesce a tirare fuori prestazioni all'altezza e stasera è andato molto bene: se continua così farà bene. Credo che abbiamo vinto in tutte le zone di campo, forse nel mezzo siamo stati bravi a gestire la situazione, forse è lì che abbiamo vinto, ma siamo stati all'altezza in ogni zona di campo. La vittoria? La dedichiamo a Diego: lo attendiamo, per l'amore e l'affetto che ha per la Lucchese".