Maraia: "Ci giocheremo la partita, vogliamo provare a passare il turno"

mercoledì, 16 novembre 2022, 19:31

Contro l'Entella, ore 18 a Chiavari, la squadra di Maraia comunque vorrà fare di tutto per passare il turno e proseguirà sulla stessa linea intrapresa nelle altre due gare e cioè farà giocare chi ha avuto meno spazio finora con qualche eccezione: la probabile formazione

martedì, 15 novembre 2022, 18:55

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria di Siena che i rossoneri sono già in campo per preparare l'ottavo di finale di Coppa Italia a Chiavari: Maraia dovrebbe dare spazio a tutti i giocatori meno impegnati nel derby, a partire dal portiere Galletti. In attacco, possibile il trio Romero-Bianchimano-Ravasio

martedì, 15 novembre 2022, 16:35

Ormai non c'è da stupirsi più di nulla quando si parla di calcio in Italia e così non deve sorprende la sanzione, ben 1500 euro di multa, irrogata alla Lucchese dal giudice sportivo "per aver lanciato al 56° minuto ed a fine gara complessivamente otto bicchieri contenenti birra".

domenica, 13 novembre 2022, 18:04

Il direttore generale rossonero: "Ai nostri tifosi rivolgo davvero un ringraziamento speciale per come ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, per quanti sono venuti sino a Siena, per il calore che hanno mostrato. E complimenti alla squadra e al tecnico per come hanno saputo affrontare la gara"