Maraia ha deciso: allenamenti a porte chiuse sino al derby

mercoledì, 9 novembre 2022, 07:53

La squadra dell'ex tecnico rossonero Pagliuca è a quota 22 punti, quello bianconero è un organico completo in tutti i reparti, dove ci sono giocatori di esperienza per la categoria. Prendete per esempio un elemento come Paloschi, ma anche altri giocatori molto importanti per la categoria, come non ricordare gli...

martedì, 8 novembre 2022, 18:21

Contro il Siena, non ci saranno Di Quinzio, Coletta e Pirola ancora alle prese con gli infortuni, mentre vanno registrati i buoni progressi fatti da Romero che sta lavorando in pieno con il gruppo ed è pronto per ritornare a battagliare in campo.

lunedì, 7 novembre 2022, 16:56

Concluse ormai tutte le gare valide per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, la Lega Pro ha ricapitolato tutti gli scontri che saranno ora in programma, a partire da quelli del 15-17 novembre prossimo per gli ottavi di finale, nei quali la Lucchese sarà impegnata a Chiavari...

sabato, 5 novembre 2022, 20:32

Tutti i rossoneri hanno mostrato impegno, ma le prestazioni, in più di un caso, non sono state all'altezza: bene Tumbarello, che lottato per due a centrocampo e realizzato il gol del momentaneo pari, sotto tono in molti in tutti i reparti: le pagelle di Gazzetta