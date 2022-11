Porta Elisa News



Maraia: "Quello che è successo ha inciso, ma non mi è piaciuto il nostro approccio"

domenica, 20 novembre 2022, 20:29

Mister Maraia interviene in conferenza abbastanza dispiaciuto, ma sia pure consapevole degli errori dell'arbitro non vuole limitarsi a questo tipo di disamina: “Forse dopo dieci minuti dovevo cambiare la posizione di un giocatore. Non sono stato veloce nella lettura di questa cosa. Però loro hanno avuto un approccio migliore rispetto al nostro ed è su questo che dobbiamo lavorare. Quello che è successo dopo è inevitabile, ha inciso per forza sulla partita, io, però, penso soltanto all’approccio che c’è stato nei primi 20 minuti e posso dire che la mia squadra poteva fare qualcosa in più e che l’arbitro ha sbagliato qualcosa. Sapete che di solito non parlo degli arbitri, ma è evidente ci siano stati errori. Che era una gara difficile lo sapevamo, era una partita importante per dare continuità al risultato di domenica scorsa, ma non ci siamo riusciti”.

Adesso da dove bisogna ripartire?

“Dalla rabbia che avevamo nel finale di gara e trasformarla nello spirito giusto per preparare la trasferta di Fermo dove sarà un’altra battaglia. Mi dispiace perché mancheranno dei giocatori ma sono convinto che chi scenderà in campo darà il suo contributo”.

Per quale motivo ha scelto di ripartire con le due punte rapide?

“Per dare continuità alla formazione di Siena, poi è chiaro che per lo svolgimento della partita non è andata come avrei pensato ma le scelte si fanno sempre a priori".