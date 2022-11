Porta Elisa News



Maraia valuta il cambio di modulo

venerdì, 11 novembre 2022, 08:15

di diego checchi

Che tipo di formazione farà Maraia per la gara contro il Siena? Staremo a vedere. Abbiamo già ribadito ieri che da questo momento fino a sabato, tutti gli allenamenti saranno rigorosamente a porte chiuse. Tutto ciò può significare tante cose, anche un possibile cambio di modulo e allora ci viene in mente che con il rientro di Romero la Lucchese potrebbe anche disporsi con due punte e con un 3-4-1-2. Anche perché, di trequartisti ne ha in abbondanza (Rizzo Pinna, Bruzzaniti, e volendo anche Visconti). In attacco le ipotesi sono tante, perché Maraia potrebbe decidere di schierare la coppia Romero Bianchimano, due corazzieri che andrebbero a lottare contro Silvestri e Crescenzi. A centrocampo la scelta è variegata fra Mastalli, Franco, D’Alena, Tumbarello, Ferro e Visconti, tutti potrebbero giocare titolari. Quindi fino a domenica non sapremo su chi ricadrà la scelta. Sugli esterni sono in 4 per due posti: Alagna, Quirini, Merletti e proprio Visconti.

.È sì perché questo giocatore può occupare tantissime posizioni del campo. In difesa, Tiritiello e Benassai saranno sicuramente in campo con Maddaloni e Bachini che lotteranno sempre per un altro posto, sempre che il modulo sia il 3-4-1-2, perché non è escluso che per essere più coperti, la Lucchese possa disporsi anche con un 4-4-2 oppure con il solito 4-3-3. Insomma, un bel guazzabuglio che Maraia risolverà pochi istanti prima della partita.