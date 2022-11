Porta Elisa News



Maraia: "Ho avuto le risposte che attendevo"

mercoledì, 2 novembre 2022, 17:58

Il tecnico rossonero Ivan Maraia è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Risposta è stata positiva come nel turno precedente sapevo che la squadra avrebbe fatto di tutto, non avevo dubbi. Abbiamo commesso qualche errore, dovevamo essere un pochino più veloci, ma era una formazione che insieme non gioca ma. Tra le cose che non sono andate, il fatto che ti trovi cinque volte a tu per tu cinque volte con il portiere, e sempre con giocatori diversi, è una cosa che ci portiamo dietro da tempo. Oggi è successo in maniera ancora più di altre volte. Non dovevamo attendere il 95mo per vincere questa partita, la squadra lo meritava già da molto prima".

"Chi domenica non è riuscito a dare le ha date oggi, sono vittorie che fanno sempre morale. L'infortunio di Di Quinzio? complicato parlare di quello che è successo, dobbiamo attendere i controlli: Di Quinzio in condizioni ottimali è un giocatore importante per noi. La Coppa Italia un ostacolo? La Lucchese non ha una rosa da 14-15 giocatori, ma di 20: sono occasioni per far ruotare tutti e sottolineo l'ingresso importante di Ferro. Il dispendio fisico della squadra è ben distribuito, anche se la coppa non ti permette di allenarti con continuità. Ma se si vince, aiuta anche per il morale".