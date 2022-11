Porta Elisa News



Serve il riscatto: scatta l'ora di Romero?

venerdì, 25 novembre 2022, 19:09

E' una Lucchese incerottata, quella che cerca il riscatto a Fermo: mister Maraia dovrà fare a meno di Tiritiello, Quirini, Tumbarello e con Franco non ancora al meglio. Eppure, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, per i rossoneri è quanto mai importante tornare dalla Marche con un risultato positivo. Anche in considerazione del fatto che saranno attesi poi da due gare nei successivi otto giorni particolarmente impegnative: martedì in casa con il Cesena, il sabato successivo a Chiavari.

La classifica, per quanto la zona calda sia ancora lontana, sta iniziando a sgranarsi e la Lucchese comincia a accusare, per la prima volta, un certo distacco dal gruppetto di testa. Per tornare a macinare punti, servirà anche togliersi definitivamente le scorie dalla gara piena di polemiche e recriminazioni per causa arbitrale disputata contro il Gubbio. Il tecnico, sin da domenica sera ha battuto su questo tasto: guardare oltre. E nelle dichiarazione prepartita ha ribadito la necessità di non guardare a chi non c'è, ma a chi scenderà in campo. Difficile, ma non impossibile, un cambio di modulo Maraia dovrebbe orientarsi a sostituire Quirini con Merletti, Tiritiello con Bachini, mentre a centrocampo, dovesse rientrare Franco il quadro sarebbe chiaro, altrimenti possibile lo spazio al giovane Ferro. In attacco, le solite incognite: Semprini, che ha sinora riscosso la fiducia del tecnico verrà confermato? O si proverà a dare spazio a Romero, reduce dalla bella gara di coppa e che in molti vedevano in campo dall'inizio già contro il Gubbio? Questo il possibile undici: Cucchietti, Merletti, Benassai, Bachini, Alagna, Ferro, Mastalli, D'Alena, Franco, Semprini (Romero), Bruzzaniti.