Il campionato dà i numeri

sabato, 24 dicembre 2022, 15:01

Nonostante la sconfitta maturata con la Reggiana, il bilancio di metà stagione, a partire dai punti in classifica, è decisamente positivo per i rossoneri: ecco perché. Ora, in vista del mercato di gennaio, si tratterò di rinforzare la squadra nei punti dove ha mostrato alcuni limiti, di certo senza stravolgerla

venerdì, 23 dicembre 2022, 20:16

Il tecnico rossonero: "C'era un rigore piuttosto evidente per fallo di mano e poi l'occasione di Semprini. Dopo la sconfitta c'è amarezza, ma vedere il nostro pubblico che applaude non è da dimenticare. Gli episodi non ci danno ragione, ma la partita poteva finire in parità"

venerdì, 23 dicembre 2022, 20:16

Convince Maddaloni in difesa, ma molti giocatori di Maraia non riescono, nonostante l'impegno, a incidere. Attacco poco pericoloso, centrocampo con qualche sbavatura così come la difesa: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 23 dicembre 2022, 17:15

Ultima gara dell'anno per i rossoneri che affrontano al Porta Elisa la capoclassifica: Maraia conferma Ravasio in attacco, mentre a centrocampo c'è Mastalli e Maddaloni sostituisce in difesa l'infortunato Tiritiello. Traversa di Kabashi su punizione a inizio ripresa, occasione anche per Cauz , poi sblocca Varela.