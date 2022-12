Porta Elisa News



Maraia: "Bella serata, una vittoria pesante"

sabato, 10 dicembre 2022, 19:25

Ivan Maraia tiene i piedi per terra, ma quella contro la Carrarese è davvero una di quelle gare che mettono le ali ai piedi: "Questa gara ha vissuto diversi momenti, è stata un'alternanza di momenti favorevoli per entrambe le squadre a riprova del valore di entrambe le squadre. Forse l'abbiamo vinta quando siamo riusciti a rimanere in partita anche nel momento della difficoltà, ma anche avendo presenti queste, vedevo sempre la possibilità almeno di pareggiare. Abbiamo saputo soffrire in silenzio, senza subire il terzo gol che avrebbe compromesso la partita. Poi è arrivato il pari e poi la vittoria: tutto bello, bella serata anche per i nostri tifosi, è un segnale positivo anche per la squadra che arriva contro un avversario molto forte che merita la classifica che ha".

"E' una vittoria pesante, arrivata prima di tutto dalla capacità di rimanere in partita prima di tutto mentalmente. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. I gol? Tutti molto belli, anche quelli degli avversari, è stata una bella partita anche da questo punto di vista. La squadra deve giocare per vincere senza pensare che ogni gara è quella della svolta. Ma anche a Chiavari non avevamo giocato male, avevamo avuto un atteggiamento un po' troppo rinunciatario, che si deve rimuovere con una maggiore sicurezza. I gol degli attaccanti? Il gol aiuta, anche per Ravasio. L'aspetto del morale ti dà sempre entusiasmo e ha realizzato un gol importante e bello, Romero si è fatto trovare pronto. Questi ragazzi vivono di queste emozioni e quando non ce l'hanno soffrono. La nostra migliore gara? Da un punto di vista tecnico, no: abbiamo giocato meglio anche a Chiavari, ma la prestazione per come è venuta è molto importante".