Porta Elisa News



Maraia: "Ci vorrà massima concentrazione"

giovedì, 22 dicembre 2022, 17:58

Ultima gara del 2022 per la Lucchese che sul proprio terreno affronta la capolista Reggiana. Il tecnico rossonero Ivan Maraia nella conferenza pregare chiede ai suoi uomini massima attenzione per limitare gli errori che potrebbero costare carissimo.



"Arriva la capolista. Una partita che ovviamente sarà complicata, sarà difficile, ovviamente per il valore dell'avversario, però allo stesso tempo sarà stimolante e quindi ci dobbiamo preparare bene per giocare una partita attenta senza errori o con pochissimi errori perché altrimenti abbiamo di fronte una squadra che sarà pronta a sfruttare le nostre incertezze e quindi grande concentrazione, grande attenzione ed il desiderio di fare una grande partita, perché ci sono le condizioni per poterlo fare, perché siamo in casa nostra, perchè ci sarà il sostegno del nostro pubblico e quindi vogliamo fare una grande partita sapendo che di fronte c'è una squadra di livello importante che sta confermandosi dopo la passata stagione. Ha avuto un inizio un pochino stentato ma ora ha un ritmo identico all'anno passato e quindi questo la rende sicuramente tra le favorite di questo campionato e allora ci vorrà grande rispetto ma anche grande determinazione e attenzione per cercare di fare il migliore risultato possibile."

Si è concluso il girone di andata, un piccolo bilancio del cammino fatto sin qui dalla Lucchese...

"Un cammino positivo. Come sempre c'è qualcosa da recriminare, situazioni che potevano andare meglio, qualche punto perso, forse qualche punto preso non in maniera meritata ma fa parte del percorso di un girone e poi alla fine sarà la stessa cosa anche alla conclusione del campionato e quindi io credo sempre che i punti che hai sono quelli che ti meriti. Dobbiamo capire dov'è che abbiamo perso dei punti e cercare di migliorare e quindi cercare di fare un girone di ritorno migliore se possibile e comunque se lo confermi alla fine verrà fuori un campionato positivo. Però adesso pensiamo a questa prima partita del girone di ritorno che poi è anche l'ultima dell'anno e viene prima delle festività, quindi lasciare un segno positivo è molto importante e ripeto che questa partita non va sbagliata in nessun modo in quei comportamenti, in quegli atteggiamenti, in quell'attenzione che servono in questa partita. Poi dopo alla fine vedremo a fare il resoconto del girone ci penseremo, intanto pensiamo a domani."

La Reggiana ha dimostrato di soffrire ma anche di saper reagire con terminali offensivi molto pericolosi e la Lucchese dal suo dovcanto rà fare molta attenzione mancando anche capitan Tiritiello...

"E' una squadra che ha 40 punti, che è prima in classifica, ha tutto. Ha qualità offensiva, ha fase difensiva importante perché subisce poco. Se sei primo un motivo c'è e sicuramente la Reggiana ha tutte queste qualità e allora noi come ho già detto prima dovremo stare attenti a tutto e soprattutto a non concedere situazioni ai loro attaccanti perchè hanno la qualità per farti male. Attenti alle situazioni da palla inattiva perchè l'ultima partita è stata decisa da una una situazione seguente da palla inattiva. Non parlo mai degli assenti perché gli assenti non potranno mai darci una mano. La sfida di domani va fatta con chi ci sarà e quindi il mio pensiero ed il mio sostegno va a quelli che ci saranno. Chi non ci sarà ci sosterrà in un altro modo. Sono convinto che i ragazzi che ho a disposizione non sbaglieranno la partita."

Infortunati che però al rientro dalla sosta natalizia dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo...

"L'augurio è questo anche se è vero che i vari Bianchimano, Coletta, Tumbarello, Di Quinzio si stanno già allenando anche se non in maniera massimale con noi. Ci sono ancora 15 giorni e quindi l'augurio è quello che dalla settimana del nuovo anno possano essere in gruppo alla ricerca della condizione migliore." Nel girone di ritorno avremo bisogno di tutti."

Anche domani il dodicesimo uomo in campo sarà la Curva Ovest che anche sabato scorso vi ha sostenuto in modo incredibile in una trasferta complicata come quella di Olbia....

"E' chiaro che qui c'è il giorno infrasettimanale in orario di lavoro. Ma è chiaro che il sostegno dei nostri tifosi sarà per noi un arma in più. Sono sicuro che questo sostegno non mancherà nemmeno domani e noi dovremmo sfruttarlo al meglio per fare un grande risultato."