Porta Elisa News



Maraia: "Peccato, meritavamo il pari"

venerdì, 23 dicembre 2022, 20:16

Ivana Maraia a fine porta a casa il rammarico per un pari che è sfumato sul finire: "Voglio fare gli auguri a tutto l'ambiente rossonero e prima di tutto ai nostri tifosi che anche stasera hanno dimostrato l'attaccamento alla squadra e lo sforzo dei ragazzi che hanno dato tutto. Dopo la sconfitta c'è amarezza, ma vedere il nostro pubblico che applaude non è da dimenticare. Gli episodi non ci danno ragione, io ho visto anche un rigore netto per noi per fallo di mano, mi pareva un episodio chiaro. Sono piccole cose ma che diventano fondamentali. L'interpretazione della squadra è stata giusta, ha contenuto bene, abbiamo all'inizio perso qualche palla in uscita, ma una volta sistemati siamo stati bravi, meno bravi invece a ripartire, ma la partita poteva finire sul pari, anche pensando all'occasione di Semprini. Credo avremmo meritato il pari".

"La Reggiana è una squadra forte e cinica, e quando ha le occasioni le sfrutta, spiace perché volevamo passare meglio le festività ma sono sicuro che ripartiremo con lo stesso spirito nell'anno nuovo. Il mercato? Ci saranno alcuni giorni di riposo e poi inizieremo a ragionare con la società per fare il punto in vista del calciomercato, la società conosce tutte le nostre situazioni. Sinora non ne abbiamo parlato era giusto concentrarci sulle partite. Vedremo ose sarà possibile fare per migliorare la squadra, ma con calma".