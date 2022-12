Porta Elisa News



Cucchietti para tutto quello che può

sabato, 17 dicembre 2022, 20:12

Cucchietti 7: Strepitoso al ventesimo su Contini che si presenta da solo davanti a lui, è impeccabile ogni volta che è chiamato in causa. Incolpevole sul gol.

Quirini 7: Primo gol in maglia rossonera con un inserimento dal tempismo perfetto su calcio d'angolo, era dai tempi di Fanucchi che un lucchese non segnava per la Libertas. Il gol lo riporta in fiducia in un periodo in cui sembra meno brillante rispetto a inizio stagione, così prende coraggio e sulle ali dell'entusiasmo si proietta anche in avanti.

dal 68' Pirola 6: E' il primo dei cambi col quale Maraia stravolge una squadra che stava controllando agevolmente la partita e in seguito al quale l'Olbia pareggia e inizia a mettere in apprensione la difesa rossonera. Difficile dire se i nuovi entrati ci mettano del proprio o se sarebbe stato meglio fare altre scelte. Comunque sembra non demeritare.

Alagna 6: La sua azione sulla fascia è meno appariscente di altre volte in fase offensiva, ma anche più sicura e puntuale in quella difensiva. Passa a destra nel finale quando la difesa passa a tre e non incide.

Tiritiello 6,5: Sfiora il gol in avvio e come al solito si dimostra insuperabile per gli avversari, dirigendo senza affanno la difesa lucchese e strabordando personalità. Esce acciaccato, altrimenti Maraia non lo avrebbe mai sostituito, e dopo due minuti l'Olbia pareggia. Sarà un caso?

dal 70' Benassai 6: Diventa capitano dopo l'uscita di Visconti; escluso a sorpresa, per lui vale lo stesso discorso fatto per Pirola.

Maddaloni 6,5: Schierato centrale di sinistra, sfrutta bene l'occasione, considerando anche che dalle sue parti agisce Ragatzu, non certo l'ultimo arrivato; dimostra buona personalità con molte uscite alte a stroncare sul nascere le ripartenze dell'Olbia e non perde la testa quando la squadra soffre nel finale. Anche lui fallisce un'occasione gigantesca sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Franco 7: Dominatore del centrocampo, va anche al tiro e manda in porta Bruzzaniti con un tracciante perfetto. Sempre efficace, è un punto di riferimento sicuro per i compagni.

Bruzzaniti 6,5: Spina nel fianco della difesa dei padroni di casa, è il più pericoloso della Libertas; un minuto dopo il gol di Quirini si presenta da solo davanti a Van der Want e si fa parare il tiro che avrebbe dato una svolta probabilmente decisiva alla partita ed anche in altre occasioni difetta in precisione, altrimenti avrebbe devastato i sardi, che invece rimangono in partita e raccolgono un punto.

D'Alena 6: Ordinato e grintoso a centrocampo, è un calciatore poco appariscente che si fa apprezzare più in fase difensiva che in quella offensiva; si dimostra ancora una volta affidabile.

Ravasio 6: Lotta come al solito senza risparmiarsi dando costante fastidio alla linea difensiva dei padroni di casa; si farebbe anche trovare pronto in area di rigore in più occasioni, ma le rifiniture sono di scarsa qualità e le conclusioni complicate. Suo malgrado è protagonista negativo del pareggio dei padroni di casa.

dal 78 Romero s.v.

Visconti 6: Lavora molto a centrocampo cercando di dare ordine alla manovra e mantenendosi sempre nel vivo del gioco; prova anche ad inventare qualche giocata risolutiva, ma stavolta non ci riesce.

dal 78 Mastalli s.v.

Rizzo Pinna 6: Entra ed esce dalla partita, ma quando ci entra la sua presenza di fa sentire e con i suoi movimenti imprevedibili disordina la difesa sarda; incisivo sui calci da fermo, è suo l'angolo che manda in gol Quirini.

dal '70 Semprini 6: Sembrava entrato bene, poi il pareggio dell'Olbia inverte il corso della partita e il finale è un monologo dei sardi che non gli permette di mettersi in evidenza.