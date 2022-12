Porta Elisa News



Chiudere bene il 2022 e iniziare con il piede giusto il girone di ritorno

giovedì, 22 dicembre 2022, 13:59

di diego checchi

Chiudere bene il 2022 e iniziare con il piede giusto il girone di ritorno. È quello che dovrà cercare di fare la Lucchese nella gara contro la Reggiana ed è per questo che mister Maraia, durante la settimana ha insistito con i suoi sull’intensità e sulla voglia di andare oltre l’ostacolo. È si perché la squadra di Diana è un ostacolo sotto ogni profilo, visto che è prima in classifica a quota 40 punti e che a nostro avviso ha l’organico più importante della categoria. Ma la Lucchese se gioca da squadra e con grande intensità e abnegazione sapendo soffrire al momento giusto e poi colpire nelle occasioni che capiteranno, potrà anche cercare di fare il colpaccio.

Non saranno sicuramente a disposizione il portiere Coletta, oltre ai centrocampisti Di Quinzio, Tumbarello, l’attaccante Bianchimano e il difensore Tiritiello. Quest’ultimo è ormai pronto ma mister Maraia preferisce non rischiarlo. Recupererà almeno per la panchina Pirola, mentre la formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista a Olbia. Gli unici ballottaggi potrebbero essere fra Alagna e D’Alena, perché se giocherà l’ex della Fermana, Visconti farà il mediano, mentre in caso contrario occuperà la posizione di terzino. L’altro ballottaggio è fra Bachini e Maddaloni. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 5 Bachini, 23 Benassai, 2 Alagna, 24 Mastalli, 16 Franco, 19 Visconti, 17 Bruzzaniti, 91 Ravasio, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 12 Galletti, 30 Labozzetta, 26 Merletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 77 Pirola, 21 D’Alena, 20 Catania, 10 Semprini, 9 Romero, 28 Camaiani, 18 D’Ancona. Allenatore: Ivan Maraia.