Ravasio: "Se rimaniamo lì con la testa, ce la possiamo giocare con tutti"

sabato, 10 dicembre 2022, 20:11

In sala stampa arriva Mario Ravasio a commentare il suo primo gol in rossonero: "Per quanto riguarda l'azione del gol ho visto che la palla poteva arrivare lì e mi sono posizionato, D'Alena è stato bravo a lasciarla passare, ho calciato a botta sicura ed è andata bene. Oggi abbiamo dimostrato che se rimaniamo lì con la testa possiamo cercare qualsiasi risultato, questa vittoria è importante sotto ogni punto di vista ma soprattutto per il morale anche perché arriva dopo una striscia positiva con squadre di livello, ovviamente fa bene anche per la classifica".

"Il fatto che non riesco a andare alla conclusione, quanto è frustrante? Mi ritengo un generoso e penso sempre prima a giocare per la squadra, se poi riesco a fare gol meglio ancora".