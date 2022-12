Porta Elisa News



Reggiana, una corazzata costruita per vincere

mercoledì, 21 dicembre 2022, 17:38

di diego checchi

La Reggiana è stata costruita per vincere il campionato e su questo non ci sono discussioni. Dopo la cavalcata dello scorso anno persa sul filo di lana con il Modena, la squadra di Diana è la formazione favorita per eccellenza per andare in Serie B. Dobbiamo sottolineare che in questo campionato i granata hanno avuto qualche battuta di arresto, ma, nonostante questo, sono davanti di un punto dal Gubbio a quota 40. Se andiamo ad analizzare la formazione, possiamo dire che ci sono tanti giocatori esperti che facevano parte della formazione di Diana già lo scorso anno, oltre a qualche innesto di qualità in attacco tipo Montalto (anche se è attualmente infortunato e rientrerà ad anno nuovo) che ha preso il posto di Zamparo finito alla Virtus Entella.

A Lucca non ci sarà lo squalificato Cremonesi per somma di ammonizioni. Non dobbiamo dimenticare neanche che in questa stagione è cambiata un po’ la politica societaria e la società ha puntato anche su qualche giovane di bella speranza tipo gli attaccanti Pellegrini e Varela, oltre al portiere Turk e al difensore Chiesa (attualmente fuori rosa per contrasti con la società), tanto per citarne alcuni che hanno avuto le loro opportunità. Il modulo di questa formazione è il 3-5-, marchio di fabbrica del mister ex Renate. Nel corso della partita però, il sistema di gioco potrebbe variare anche in un 3-4-1-2 a seconda del risultato e se la Reggiana fosse costretta a recuperare. Andando ad analizzare i numeri, bisogna sottolineare che la Règia ha vinto 12 partite, pareggiate 4 e perse 3. Questa la probabile formazione:

REGGIANA (3-5-2): 22 Venturi, 16 Luciani, 4 Rozzio, 23 Laezza, 17 Libutti, 24 nardi, 5 Rossi, 77 Kabashi, 19 Guiebre, 10 Lanini, 7 Rosafio. A disposizione: 99 Turk, 8 Cigarini, 27 D’Angelo, 55 Hristov, 3 Cauz, 21 Muroni, 29 Orsi, 11 Pellegrini, 88 Sciaudone, 18 Varela, 1 Voltolini. Allenatore: Aimo Diana