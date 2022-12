Porta Elisa News



Rizzo Pinna a Corner Corto: "Voglio aprire un ciclo qui a Lucca"

martedì, 13 dicembre 2022, 13:12

Alla trasmissione di “Corner Corto” che c’è stata ieri sera, Andrea Rizzo Pinna si è raccontato: “Sto molto bene con i compagni e a Lucca mi trovo in maniera spettacolare. Ho firmato un biennale e vorrei aprire un ciclo con la maglia della Lucchese”. Le domande sono state a getto continuo e al giocatore è stato chiesto dove può arrivare la Lucchese: “Non lo sappiamo, guardiamo partita dopo partita. È chiaro che gli ultimi risultati sono stati favorevoli per noi e credo che la sconfitta di Fermo sia stata un incidente di percorso dal quale dobbiamo imparare e non ripetere certi errori”.

Sul suo ruolo ha invece affermato: “Nelle giovanili sono partito da mediano o da mezzala. Poi, lo scorso anno con Zeman, ho imparato a giocare nello stretto e a saltare l’uomo. Mi trovo meglio da esterno o trequartista, perché penso che in questi due ruoli possa sfruttare al meglio le mie peculiarità”.

"Come è stata l'esperienza con mister Zeman? Ho imparato molto. È un tecnico completamente diverso da Maraia. Predilige un calcio ultra offensivo e se non impari una cosa, ti porta allo sfinimento. Ovviamente lo dico in maniera bonaria. La mia esperienza con Zeman è stata comunque positiva perché ho imparato molte cose”.

"Maraia è un allenatore difensivista? Assolutamente no, e stiamo utilizzando un modulo piuttosto offensivo, il 4-3-3. È ovvio che il nostro tecnico chiede agli esterni di tornare e di aiutare anche in fase difensiva. Che partita sarà a Olbia? Una partita da battaglia, dove dovremo essere bravi a cogliere il momento giusto per poter colpire e fare gol”.