Porta Elisa News



Verso Olbia, tutti i dubbi di Maraia

mercoledì, 14 dicembre 2022, 13:12

di diego checchi

Quanti dubbi avrà Maraia in vista della trasferta per Olbia? Intanto c’è da sottolineare che il difensore Matteo Bachini sarà squalificato per una giornata e quindi non parteciperà a questa partita. Al di là di questo, bisogna sottolineare che nel calcio ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che dice “squadra che vince non si cambia”, la seconda è quella che porta a fare dei cambiamenti anche a seconda di come giocherà l’avversario di turno. Fino all’ultimo mister Maraia non svelerà le sue carte anche se siamo convinti che Benassai recupererà dall’influenza e che Catania sarà comunque a disposizione.

Non ci saranno invece Tumbarello, Di Quinzio, Bianchimano e Coletta, ancora infortunati. Questo ultimo sta iniziando a lavorare sul campo ed è già una bella notizia. Tutto questo per dire che a nostro avviso non ci saranno stravolgimenti e al massimo potremo vedere uno o due cambi. Magari Romero al posto Ravasio e Semprini al posto di Rizzo Pinna. Queste sono soltanto supposizioni. A centrocampo potrebbe essere D’Alena il candidato per prendere il posto di Mastalli e questo sarà un altro ballottaggio fino all’ultimo minuto. Per il resto, crediamo che venga confermata la formazione che ha battuto la Carrarese.