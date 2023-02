Porta Elisa News



Maraia: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento una volta andati in vantaggio"

sabato, 4 febbraio 2023, 17:20

Ivan Maraia accetta il punto in terra sarda, ma non è del tutto soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra, che ancora una volta in vantaggio ha finito per abbassarsi troppo: "Nel primo tempo non ci sono stare occasioni, mentre il secondo si è movimentato, il fatto di essere andati in vantaggio però non è stato gestito al meglio. Una volta in vantaggio la squadra si abbassa e si impaurisce e non va bene. E' un atteggiamento che è dettato da noi, con qualcuno che è anche calato, ma anche dagli avversari che sul finale hanno spinto molto. Ma il pari è meritato".

"Sono soddisfatto del cambio di modulo anche se non siamo riusciti a sfruttarlo al meglio, senza averlo provato troppo. Ero convinto che così dietro si avesse più protezione, potevamo però fare di più, siamo stati un po' troppo timidi. Anche se da un punto di vista difensivo nel primo tempo abbiamo concesso niente, ma dovevamo fare meglio in fase offensiva".