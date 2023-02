Porta Elisa News



In Sardegna per provare a tornare a vincere

venerdì, 3 febbraio 2023, 08:00

di diego checchi

Fare un risultato positivo e possibilmente una vittoria. È questo l’obiettivo che ha la Lucchese nell’insidiosa trasferta di Sassari contro la Torres. Quella di domani non sarà sicuramente una partita facile perché la squadra sarda è una formazione molto caparbia e tignosa e il cambio di allenatore ha aiutato i ragazzi a togliersi dalle ultime posizioni. La Lucchese è già arrivata in Sardegna ma Maraia dovrà fare i conti con tre assenze molto importanti e ci riferiamo ai due difensori centrali Tiritiello e Benassai e a Bianchimano, tutti e tre diffidati e di conseguenza squalificati per un turno. Ora la domanda sorge spontanea: chi giocherà in difesa? Sicuro del posto è Matteo Bachini, poi ci sono altre due soluzioni per il ruolo di centrale, o Merletti o Alagna. Nel caso dovesse giocare Alagna centrale, ecco che Visconti farebbe il terzino sinistro.

Non crediamo che venga cambiato il sistema di gioco e pensiamo che la Lucchese si disporrà con il 4-3-3. Aggregati alla squadra ci sono anche gli ultimi arrivati Fabbrini e De Maria che a nostro avviso partiranno dalla panchina. A centrocampo rientrerà sicuramente Franco in mezzo con Mastalli e uno tra Visconti o Tumbarello a completare il reparto. In attacco potrebbe giocare Panico prima punta con Bruzzaniti e Rizzo Pinna sugli esterni oppure uno fra Romero e Ravasio visto che questo ultimo è completamente recuperato. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 5 Bachini, 26 Merletti, 2 Alagna, 24 Mastalli, 16 Franco, 19 Visconti, 17 Bruzzaniti, 10 Panico, 7 Rizzo Pinna.A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 97 De Maria, 18 D’Ancona, 4 Ferro, 8 Tumbarello, 21 D’Alena, 35 Di Quinzio, 31 Fabbrini, 9 Romero, 91 Ravasio, 28 Camaiani. Allenatore: Maria.