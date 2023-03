Porta Elisa News



Bulgarella, ora ci siamo: "Niente proclami, tanto lavoro"

giovedì, 16 marzo 2023, 15:30

La nuova Lucchese nasce in centro storico: è all'interno della sala affrescata del Real Collegio che prende ufficialmente il via l'avventura di Andrea Bulgarella e del suo gruppo alla guida del sodalizio rossonero. Nella mattinata di oggi, con largo anticipo rispetto a quanto annunciato a febbraio quando fu presentato Bulgarella, è stato siglato l'atto del passaggio delle quote dai soci che avevano ricostituito il club del 2019, dopo l'ennesimo fallimento, e l'imprenditore di origine siciliana che è proprietario di numerose aziende nel campo edile e in quello alberghiero che ora possiede il 100 per cento della società rossonera.

"Per la Lucchese si apre una nuova era – ha commentato il vice sindaco Giovanni Minniti, presente insieme all'assessore allo Sport Fabio Barsanti e all'assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – ringrazio tutto il gruppo dirigente per quanto fatto, forza Lucchese".

"Oggi è una grande giornata – ha spiegato il presidente Alessandro Vichi – passione, orgoglio, lavoro sono le parole che hanno lavorato in questi anni, un grazie a Mario Santoro, a Daniele Deoma, a Bruno Russo, a Giovanni Mei, a Gabriele Baraldi: sono stati anni tesi, ma siamo riusciti a ricreare una base solida per il calcio a Lucca. Potevamo fare di meglio, ma moralmente siamo molto sereni perché abbiamo sempre messo tutti noi stessi, anche a discapito delle nostre famiglie. Ringrazio i tifosi, l'amministrazione comunale sia quella passata e in particolare a quella attuale che si è dimostrata vicina a noi".

"Devo fare una premessa – ha dichiarato Andrea Bulgarella – devo dire che chi è stato sino alla guida ha fatto uno sforzo enorme, da tifosi, per dare un servizio alla città e gli ho pregati di stare a fianco a noi. Abbiamo messo un amministratore delegato Lo Faso e Mangiarano e poi a giugno continuiamo, speriamo anche con loro. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e soprattutto di questi dirigenti che sono degli amici. Abbiamo una grande responsabilità, a Lucca manca una squadra importante, io non prometto nulla, ma dobbiamo essere ambiziosi e crederci per crescere: siamo qua per fare di tutto per migliorare e per avere obiettivi, a partire dal settore giovanile. Se possiamo vogliamo migliorare l'impiantisca e fare di tutto per fare bene con la prima squadra. Sono un sognatore e spero che i sogni si tramutino in realtà: abbiamo una grande responsabilità verso la città e i tifosi. Un grazie anche allo sponsor Cavalli. Deoma? Lo stimiamo molto, dovremo confrontarci con lui".

"Sono un uomo di azienda – ha aggiunto Ray Lo Faso, neo amministratore delegato rossonero – mi lega al calcio una grande passione, ho accettato con entusiasmo incredibile, Lucca è una città bellissima e abbiamo sentito subito affetto e entusiasmo. La forza del fare è quello che si è fatto: in utile fare proclami, sicuramente daremo molta importanza al settore giovanile, sia come marketing territoriale, sia come servizio alla città, sia per la prima squadra. A livello societario dovremo avere una compagine forte, anche grazie a chi ci ha lavorato sinora, difficilmente sennò arrivano i risultati sportivi. L'impegno sarà massimo, saremo un'azienda vera, saremo attenti, e soprattuto ambiziosi. Ringrazio il presidente Vichi che ha fatto di tutto per arrivare alla conclusione della trattativa. Sul settore giovanile non abbiamo ancora preso decisioni, ma abbiamo iniziato a occuparci della logistica: siamo a marzo il tempo è dalla nostra parte, non appena concretizzeremo qualche soluzione lo diremo".

"Ho poco da aggiungere – ha aggiunto un emozionato Mario Santoro – tengo moltissimo a questi colori e quando si è prospettata la possibilità di far arrivare a Lucca Andrea Bulgarella, siamo andati decisi e diretti in quella direzione che spero possa portare a dei successi, perché quando si lavora con persone serie i risultati arrivano per forza, un grazie a tutta la struttura della Lucchese, ai tifosi a partire dalla curva e alla stampa".

"Ho passato la metà dei miei anni a occuparmi della Lucchese – ha concluso Bruno Russo – siamo riusciti a dare un futuro alla Lucchese, un futuro che mi ricorda gli anni che ho vissuto come giocatore. Ringrazio pubblicamente Bulgarella".

"Sono contento di aver contribuito – ha aggiunto Davide Cavalli – e di aver dato una mano per arrivare a questo risultato, daremo spazio al settore giovanile".