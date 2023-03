Porta Elisa News



Maraia: "Hanno pesato gli episodi"

sabato, 18 marzo 2023, 19:55

All'andata l'arbitro, al ritorno il Gubbio stesso con la complicità di Cucchietti: il risultato finale contro la squadra umbra non cambia, il 2-0 non può certo soddisfare mister Maraia: "Risultato è giusto? Risposta non facile, alla fine il Gubbio ha avuto varie occasioni, ma è anche vero che queste partite le giochiamo alla pari, abbiamo il coraggio di giocarcele, rischia pochissimo. Poi è vero che queste partite vivono situazioni che le sbilanciano. Chiaro che l'occasione di Romero ha pesato, come ha pesato l'infortunio di Bruzzaniti, poi stavamo andando all'intervallo e succede quello che succede... Nel secondo tempo ha iniziato meglio il Gubbio, anche se abbiamo avuto altre situazioni per rimetterla in piedi. Dire che non meritavamo la sconfitta, è esagerato, ma gli episodi hanno pesato. La squadra ha fatto comunque bene, nel primo tempo partita vera, peccato ci tenevamo".

"Decisa da un episodio ma voglio rimarcare che Cucchietti ha fatto tanto per noi, gli errori da quelle parti sono decisivi, sennò si potrebbe dire del gol a porta vuota mangiato da Bianchimano. Sono situazioni strane che a volte succedono, mi spiace per lui che sta soffrendo moltissimo. Fabbrini? Secondo me non ne aveva più, e comunque speravo anche in una palla inattiva Di Quinzio potevamo avere qualche possibilità in più, ma Fabbrini ha tenuto bene il campo sino a che ha giocato, poi l'ho cambiato per dare freschezza. La nostra sconfitta ha fatto ridurre le distanze in zona play off, ma vedendo la mia squadra penso positivo: la squadra è in salute, convinta".