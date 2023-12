Porta Elisa News



Carrarese, il momento degli apuani

venerdì, 15 dicembre 2023, 16:00

di gianluca andreuccetti

Ripartire con lo stesso spirito della Coppa Italia. La vittoria di Avellino ha restituito un po' di entusiasmo alla Lucchese. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina. In campionato i rossoneri sono infatti chiamati a cambiare passo. La Pantera è attesa da due partite importanti che andranno a chiudere il 2023. La prima di queste è l'impegno che vedrà di fronte domenica sera allo stadio dei Marmi la squadra di Gorgone alla Carrarese.

Un derby interessante che vedrà di fronte due compagini reduci da un periodo non semplice. Nelle ultime tre gare i marmiferi hanno collezionato 2 pareggi e 1 sconfitta, arrivata nell'ultimo turno contro il Rimini. Dopo 17 giornate gli apuani si trovano al quinto posto in classifica con 28 punti, avendo collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Attualmente la Carrarese ha 7 punti in più della Lucchese e si trova a 2 punti dal terzo posto. Inoltre, gli apuani sono tra le squadre del girone B ad essere ancora imbattute in casa.

In questa prima parte di stagione il tecnico Alessandro Dal canto ha schierato la sua squadra con il 3-5-2. Nel complesso la Carrarese si è rivelata una squadra che non produce molto (17 reti) ma che allo stesso tempo subisce poco (12 reti come Torres e Cesena). In estate, la dirigenza è intervenuta in modo importante sul mercato andando a prendere giocatori di esperienza come ad esempio il difensore Di Gennaro, tra i protagonisti della promozione in Serie B dello scorso anno della Feralpisalò. In vista della gara contro la Lucchese, Dal canto dovrà fare a meno degli squalificati Della Latta, Illanes e dell'ex di turno Giuseppe Panico (nella foto). L'altro ex è Niccolò Belloni, calciatore che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2021-22.Anche gli infortunati Pinto, Capezzi, Morosini, Grassini e Castigliani non prenderanno parte alla partita.

L'ultimo confronto tra le due squadre è stato il 15 aprile scorso: in quell'occasione la Carrarese si impose in rimonta per 2-1. L'ultima vittoria della Lucchese allo stadio dei Marmi risale invece alla stagione 2009/10.