Due gare dove provare a far bottino pieno

martedì, 5 dicembre 2023, 20:12

Alla vigilia del recupero di campionato parla il diesse rossonero: "Inizia un trittico di partite importanti. Il recupero contro la Juventus, la partita in casa contro la Fermana e i quarti di finale contro l'Avellino, che sono già un traguardo storico. Ci concentreremo su una partita per volta"

martedì, 5 dicembre 2023, 11:20

Il capitano potrebbe tornare disponibile già dalla gara di domani, così come Visconti che è sulla via del completo recupero. Tempi più lunghi per Fedato che dovrebbe tornare per la trasferta di Carrara

lunedì, 4 dicembre 2023, 14:33

Il recupero di mercoledì con i bianconeri sarà un vero e proprio scontro diretto, i piemontesi si trovano a sole tre lunghezze di ritardo proprio dalla Pantera. Nel mese di novembre la Juventus B ha collezionato 3 sconfitte e 1 vittoria, arrivata settimana scorsa in casa contro l'Arezzo

sabato, 2 dicembre 2023, 23:39

Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"