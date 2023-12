Tiritiello torna a allenarsi sul campo

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 4 dicembre 2023, 14:33

Il recupero di mercoledì con i bianconeri sarà un vero e proprio scontro diretto, i piemontesi si trovano a sole tre lunghezze di ritardo proprio dalla Pantera. Nel mese di novembre la Juventus B ha collezionato 3 sconfitte e 1 vittoria, arrivata settimana scorsa in casa contro l'Arezzo

sabato, 2 dicembre 2023, 23:39

Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"

sabato, 2 dicembre 2023, 23:22

La coppia centrale difensiva protagonista nel quadro della prestazione della squadra: il capitano rimedia un secondo giallo discutibile che riapre la partita. De Maria tra i più propositivi, l'attacco, tanto per cambiare, conclude poco: le pagelle di Gazzetta

sabato, 2 dicembre 2023, 20:18

I rossoneri fanno visita all'Arezzo dei tanti ex: mister Gorgone rilancia il trio Guadagni, Rizzo Pinna e Russo, mentre in difesa torna Quirini. Tumbarello parte dalla panchina. Occasione per Gucci, poi Russo coglie il palo. Nella ripresa palo anche di Gucci poi sblocca Rizzo Pinna con un diagonale. Espulso Benassai.