Porta Elisa News



Lo Faso: "Prestazione inaccettabile, squadra subito in ritiro"

domenica, 14 gennaio 2024, 23:23

In sala stampa arrivano a sorpresa il direttore generale Mangiarano e l'amministratore delegato Lo Faso e non l'allenatore Gorgone. A prendere la parola è Lo Faso: "Prestazione inaccettabile da tutti i punti di vista, la squadra va in ritiro a tempo indeterminato, non possiamo perdere partite di questo genere. Siamo tutti in discussione, io per primo. Non possiamo ripetere prestazioni di questo genere, mi voglio scusare con i tifosi che hanno contestato. Gorgone rischia? C'è una proprietà e tutti ne dobbiamo rendere conto, siamo tutti in discussione, si può uscire dall'enpasse solo con risultati diversi da quello di stasera. non possiamo più tollerare questi risultati. Gorgone ha dato un gioco a questa squadra, ma c'è un problema di punti e dobbiamo interrogarci su come migliorare".

"Il mercato? Questa squadra ha un problema evidente da un punto di vista realizzativo, stiamo pensando di intervenire in quella parte del rettangolo di gioco, stiamo seguendo un paio di profili in particolare. Chiaro che se non si segna, poi si fa fatica a portare in porto le partite. Il mercato è ancora lungo, c'è il tema dei posti in lista: in questo momento abbiamo due posti, in questo momento potremmo prendere due calciatori, con altre uscite di più. Ma prima serve il comparto d'attacco".