Il diesse Frara: "La squadra ha dato tutto"

mercoledì, 28 febbraio 2024, 21:31

Era ormai l'obiettivo stagionale, è saltato nonostante il modesto vantaggio dell'andata. I tifosi a fine gara hanno duramente contestato la squadra, ora c'è da provare a rituffarsi nel campionato, ma l'amarezza è tanta anche per il diesse Alessandro Frara, unico a raggiungere la sala stampa a fine gara: "La squadra ha dato tutto e purtroppo in alcuni dettagli non siamo stati perfetti e contro squadre di questo valore si viene puniti. Abbiamo avuto anche qualche occasione ma non siamo stati bravi a concretizzare. Ringrazio i tifosi per la cornice che hanno offerto e meritavano la finale, stiamo attraversando un momento delicato e servirà il loro sostegno".

"Da domenica dovremo iniziare un altro campionato. Abbiamo ancora una volta manifestato limiti in fase realizzativa e nella fase difensiva commesso errori, ma non abbiamo il tempo di recriminare. Dobbiamo invertire la rotta e siamo ancora in tempo: faremo di tutto per riuscirci".