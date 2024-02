Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sono due punti persi"

domenica, 18 febbraio 2024, 23:36

Ancora un boccone amaro da inghiottire per la Lucchese e il suo tecnico Giorgio Gorgone che a fine gara non può non rammaricarsi per il pari: "Sono due punti persi. Questa squadra oggi meritava di vincere e chi ha visto la partita lo sa. Abbiamo preso gol nell’unica occasione che abbiamo concesso, viceversa il portiere avversario ha fatto 2-3 miracoli. Purtroppo la storia della Lucchese quest’anno è questa. Vediamo che anche se facciamo ottime partite come oggi spesso non riusciamo comunque a vincere e se facciamo qualche prestazione sotto tono spesso perdiamo. Lo dicono i numeri, gli episodi e le prestazioni. Sono sempre fermamente convinto che questa squadra raccoglierà tutti insieme i frutti di quello che sta esprimendo. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla partita di sabato".

"Benassai assente? Ha avuto una brutta febbre ieri e quindi non ha potuto darci una mano oggi in partita. Magnaghi mi è piaciuto, ha fatto un’ottima prestazione, si è sacrificato tanto e ha avuto anche una buona occasione. Sta crescendo e sono contento di come lavora in allenamento e di come ha risposto oggi. Ho visto una squadra affamata, con voglia di sacrificarsi, da questo punto di vista non posso dire nulla ai ragazzi. Purtroppo non stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro, questo però non li deve far sentire frustrati, devono essere consapevoli che nel calcio questi periodi ci sono e che l’unico modo per uscirne è continuare a credere in quello che si sta facendo ed avere la voglia e la fame di prendersi quello ci si merita".