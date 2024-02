Porta Elisa News



Padova, il momento dei biancoscudati

domenica, 25 febbraio 2024, 14:24

di gianluca andreuccetti

Archiviata la sconfitta dolorosa contro il Pescara, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare al futuro. Mercoledì alle 19:00, i rossoneri saranno di scena allo stadio "Euganeo" contro il Padova, gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Inutile nasconderlo: quella contro i biancoscudati sarà la partita più importante di questa stagione. Strappare il pass per la finale vorrebbe dire restituire entusiasmo ad una piazza delusa. Di fronte, ci sarà una squadra che è in un grande momento di salute. Il Padova occupa in solitaria il secondo posto del girone A di Serie C, a quota 61 punti. Inoltre, non perde dall'8 gennaio ed è reduce da 3 vittorie consecutive. Un andamento importante, che consente ai biancoscudati di rimanere in corsa per la promozione diretta.

La svolta? Il cambio di modulo. Nelle ultime uscite, Torrente ha abbandonato il 3-5-2, optando per il 4-3-3, schieramento in grado di esaltare le qualità dei propri attaccanti. Nelle ultime tre partite infatti, il gli euganei hanno segnato 7 reti. Considerata la profondità della rosa, sono tanti i giocatori da tenere sotto controllo. In primis, Micheal Liguori, centravanti che ha totalizzato 10 reti in 22 presenze e che nelle ultime due partite è stato uno dei trascinatori del Padova. Occhio anche all'ex Mattia Bortolussi (tra gli ex anche Giulio Favale), attaccante che con il suo lavoro sporco e con i suoi gol sa spostare gli equilibri di una partita.

All'andata, la Lucchese si impose per 1-0 grazie al gol di Yeboah. I ragazzi di Gorgone hanno a disposizione due risultati su tre per poter passare il turno. I rossoneri non vincono all'Euganeo dal lontano 1962.