Porta Elisa News



Riparte l'iter per il Nuovo Porta Elisa

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

Nuovo Porta Elisa, riparte finalmente l'iter. In un incontro avvenuto tra il Comune di Lucca e l'Aurora Immobiliare, dopo che quest'ultima aveva avuto un faccia a faccia con la Lucchese, è stato confermata la disponibilità a procedere con la convocazione della conferenza dei servizi in fase decisoria che dovrà definire, sempre che il progetto sia congruente, il via libera in vista della gara per l'assegnazione dell'impianto. Ora la palla torna al Comune di Lucca che dovrà attivare le procedure per la convocazione della conferenza, al cui tavolo fanno parte una ventina di enti.

Come si ricorderà, dopo il primo via libera della commissione, la procedura si era fermata per una differente veduta proprio tra la Lucchese e l'Aurora Immobiliare, con la prima, dopo il cambio della proprietà, decisamente scettica sulla ristrutturazione dell'impianto, soprattutto nell'ipotesi di dover contribuire economicamente. Nelle scorse settimane, le posizioni si sono avvicinate, con la società rossonera, che rischiava di non aver nemmeno il via libera a giocare al Porta Elisa la prossima stagione nel caso del naufragio del nuovo progetto, che ha confermato il suo assenso per il progetto senza chiedere ulteriori modifiche (si era diffusa la voce anche di un possibile albergo da inserire all'interno del progetto). Ora, toccherà alla conferenza dei servizi concedere o meno il via libera per arrivare a una vera e propria gara per l'affidamento.