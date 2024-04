Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Un obbligo giocare con la massima concentrazione"

sabato, 27 aprile 2024, 15:14

Ultima uscita di campionato per la Lucchese che domani sarà impegnata allo stadio "Del Cornero" contro l'Ancona. Gara che, a prescindere dal risultato, non sposterà gli equilibri una stagione deludente, conclusa con l'esclusione aritmetica dai playoff. Mister Gorgone ha presentato la partita ai microfoni dell'ufficio stampa rossonero.

Domani sarà una partita durissima contro una squadra che si gioca tanto. Cosa ha chiesto ai suoi ragazzi per quest'ultimo impegno stagionale?

Non c'è da chiedere niente ai ragazzi, c'è da giocare seriamente e basta. È un obbligo e un dovere giocare la partita con la massima concentrazione e attenzione.



Disanto e Tiritiello saranno fuori per squalifiche, ci sono anche degli infortunati? Cambierà qualcosa nell'assetto tattico?



Oltre a loro abbiamo out Gucher per un problema al ginocchio, Sabbione e Benassai per un problema muscolare, con quest'ultimo che potrebbe però essere recuperato. Praticamente abbiamo 3 difensori out, quindi valuterò cosa fare.



Cosa teme di più dell'Ancona che viene da due partite vinte?



L'Ancona lo scorso anno fece quasi 60 punti, era ripartito per migliorare la stagione con obiettivi importanti, quindi la squadra ha un valore importante, però poi in questo campionato si sono ritrovati invischiati per gran parte del tempo nella zona play out e questo ha tolto molte energie. Con l'ultima vittoria a Pescara hanno dato un colpo di coda importante quindi si giocano tanto.