Porta Elisa News



A volte ritornano: Grassini candidato per le Europee

mercoledì, 1 maggio 2024, 21:29

di fabrizio vincenti

A volte ritornano, magari sotto altre vesti, tipo quelle da candidato alle prossime elezioni Europee. Qualcuno ricorda Lorenzo Grassini che nel 2018, dopo una trattativa estenuante acquisì la proprietà della Lucchese dalle mani dell'allora patron Moriconi e dopo non aver ricapitalizzato e aver riceduto la società allo stesso Moriconi sparì con la Pantera a un passo dal baratro e con punti di penalizzazione? Sì, proprio lui è uno dei candidati per Forza Italia-Noi Moderati alle prossime Europee nella circoscrizione Centrale, in cui è compresa anche la Toscana.

Grassini ha naturalmente creato un profilo Facebook ad hoc in cui si definisce "imprenditore, finanziere, collezionista d’arte e pronto a portare in Europa la voce della mia terra". E dove da qualche tempo posta commenti e perle di saggezza politica e, più in generale, di vita. "Auguro a tutti una Pasqua di rinascita, che questa giornata porti pace e serenità nel cuore di ognuno", è il suo commento per la Santa Pasqua. "Un buon caffè all'aria aperta e siamo pronti ad iniziare col piede giusto i tanti incontri di questo bel week end di sole!", è invece la considerazione maturata solo pochi giorni fa, poco prima di commentare la giornata del 25 aprile: "La Festa della Liberazione è un monito costante che ci ricorda i sacrifici compiuti per garantire la nostra libertà. È nostro dovere onorare quei sacrifici impegnandoci a creare un mondo in cui la pace e la libertà siano alla portata di tutti". E, in attesa dei primi incontri con i potenziali elettori, non poteva mancare anche un commento sul primo maggio: "Il lavoro è il motore che genera valore economico e sociale, conferisce dignità e promuove il progresso. Oggi, più che mai, è fondamentale mettere al centro il lavoro e i suoi diritti per affrontare le sfide difficili dei nostri tempi. Buona Festa dei Lavoratori!".

Maggiori informazioni sono invece sul suo sito personale (www.lorenzograssini.eu): "Toscano DOC nato a Colle di Val d’Elsa (Siena), classe 1973, imprenditore, finanziere, collezionista d’arte, grande amante degli animali e dirigente sportivo italiano. Dopo la Laurea in Sociologia ed un Master in Psicologia Sociale, ho iniziato il mio percorso di crescita professionale nell’azienda di famiglia, attiva nel campo delle gestioni patrimoniali di immobili. In seguito alla morte prematura di mio padre, mi sono trasferito in Svizzera dove ho ricoperto incarichi direzionali all’interno di aziende internazionali operanti nel settore immobiliare. Maturata la consapevolezza della sempre maggiore rilevanza della parte Finanziaria sull’economia reale, ho iniziato a collaborare con fiduciarie e banche di gestione, specializzandomi nel campo dell’ingegneria finanziaria applicata alle nuove forme di investimento. Ho dato vita a prodotti finanziari dapprima legati all’immobiliare, per poi passare al societario ed infine al mondo dell’arte. Questa attività mi ha portato a ricoprire ruoli strategici di promozione e cura delle Relazioni Culturali Internazionali, organizzando mostre ed eventi in diversi Paesi, tra cui Principato di Monaco, Inghilterra, Albania, Macedonia del Nord, Tanzania e Stati Uniti d’America. La mia società, ROCHEL INVEST PLC, è un punto di riferimento nel settore, contribuendo in modo significativo all’evoluzione del mercato delle opere d’arte e della finanza etica". Nella biografia, non proprio a sorpresa, nonostante il riferimento ai ruoli da dirigente sportivo, non vi sono accenni alla breve ma intensa avventura da dirigente calcistico nella città delle Mura.

A Lucca, le sue ultime dichiarazioni, nel giugno di quel 2018, furono davanti allo studio di un notaio dove sulla carta venne effettuata la ricapitalizzazione che avrebbe dovuto garantire l'iscrizione e un futuro luminoso. "Abbiamo ripianato i debiti e provveduto per la ricapitalizzazione, – dichiarò Grassini – è un'operazione da 461mila euro complessivi, lo avevamo detto anche oggi ai tifosi che lo avremmo fatto. Quando ci sarà il versamento vero e proprio? Abbiamo preso l'impegno entro il 4 luglio, è una scadenza tassativa per quanto ci siano in base al Codice Civile trenta giorni perché abbiamo obblighi verso la Covisoc. Dunque è un termine perentorio. Bisogna ci siano i soldi". I soldi, in realtà, non ci furono e in un luglio a dir poco rovente la società rossonera tornò nella mani di Moriconi che poi la cedette a una cordata romana nel dicembre di quell'anno per poi fallire nel giugno successivo dopo una straordinaria salvezza sul campo raggiunta senza un soldo in casa e con 25 punti di penalizzazione.

Da allora, di Grassini, che si era di nuovo dedicato alle sue attività imprenditoriali, si erano un po' perse le tracce. Ora, prova l'avventura politica, dopo che, sempre in quel 2018, l'aveva tentata la di lui consorte Nicoletta Cardin, in precedenza socia nella azienda (Aigornetto Lmd) che aveva rilevato la Lucchese. Sempre a luglio di quell'anno venne nominata a sorpresa assessore al Decoro Urbano a Siena dall'appena eletto sindaco De Mosse. Una nomina in quota Lega durata però un pugno di giorni. Dopo le dure polemiche interne alla stessa Lega, Cardin aveva preferito farsi da parte e rinunciare all'incarico. Stavolta tocca a Grassini in prima persona avventurarsi, grazie a Forza Italia-Noi Moderati, sui sentieri non sempre facili di una carriera politica. E sarà in qualche modo un ritorno anche a Lucca, visto che la sua circoscrizione è quella dove è inserita la nostra provincia.