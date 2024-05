Porta Elisa News



Lucchese ancora a caccia del diesse

lunedì, 13 maggio 2024, 08:46

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista della prossima stagione. Oltre al progetto stadio e all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, a tenere banco è anche la questione legata al prossimo direttore sportivo. Casella che si è liberata ormai più di due mesi fa, quando la società ha deciso di esonerare Frara.

Diversi i nomi che nelle scorse settimane erano stati accostati alla Pantera. Oltre all'ex Siena Ernesto Salvini, l'altro nome che era circolato con insistenza era quello di Felice Evacuo, il quale però recentemente ha negato di aver avuto contatti quest'anno con la Lucchese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore si sarebbe riaccesa la pista che porta ad Antonino Laneri, profilo di esperienza e che nelle scorse settimane era già stato accostato ai rossoneri. L'ex Catania infatti sarebbe un nome gradito dalla dirigenza. L'ultima parola spetta però al presidente Bulgarella che, già lo scorso anno, sorprese tutti puntando in prima persona su Frara.

Nativo di Leonforte, paese della provincia di Enna in Sicilia, Antonino Laneri ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo di Akragas e Siracusa, vincendo due campionati di Serie D e allestendo squadre che potessero competere in terza serie. Dopo un'esperienza di un anno come direttore generale del Trapani, nel 2022 Laneri è stato nominato ds del Catania. Un'esperienza in parte positiva, considerando il ritorno in Serie C. Il 6 novembre 2023, la società ha optato per il suo esonero. Laneri ha un contratto con gli etnei in scadenza alla fine di giugno.