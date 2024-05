Lucchese, ecco tutti i numeri del campionato

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 30 aprile 2024, 14:27

L'ex attaccante era già stato accostato lo scorso anno alla Pantera, tanto da essere la prima scelta nel ruolo di diesse dell'allora direttore generale Mangiarano. In quel caso però la presidenza decise di puntare su Frara: ora è di nuovo in lizza

martedì, 30 aprile 2024, 13:18

E' tempo di tracciare il bilancio dell'annata rossonera e il giudizio non può che essere largamente fallimentare visti gli obiettivi dichiarati a inizio stagione e le aspettative create nella tifoseria: la Lucchese avrebbe dovuto piazzarsi fra le prime cinque-sei squadre del girone, agganciare i playoff e la rosa avrebbe dovuto...

lunedì, 29 aprile 2024, 17:52

Anche in questa stagione, a riprova di un sistema incapace di autoriformarsi, i playoff di Serie C sono costretti a slittare per il ricorso stavolta del Taranto. In attesa dell'udienza al Coni, il presidente della Lega Pro ha posticipato gli inizi dei play off. Ecco le nuove date:

domenica, 28 aprile 2024, 22:35

Il vice allenatore: "Abbiamo provato a vincere, a pesare però sono state anche le diverse assenze che avevamo. Oggi, come in molte gare di questa stagione, non siamo stati in grado di finalizzare le situazioni da rete che ci sono capitate. Inutile parlare del passato, adesso guarderemo al futuro"