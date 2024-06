Porta Elisa News



Al via i lavori al Porta Elisa

martedì, 25 giugno 2024, 14:49

Sono iniziati oggi 25 giugno i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio Porta Elisa. A renderlo noto è la Lucchese attraverso un comunicato stampa. Si tratterà di un intervento molto accurato, che avrà lo scopo di risolvere quei limiti mostrati lo scorso anno dal campo da gioco. I lavori, trattandosi di straordinaria manutenzione, saranno portati avanti dal comune di Lucca, proprietario dell'impianto. Il manto erboso, secondo quanto riportato dalla Lucchese, sarà pronto per l'inizio del campionato. Di seguito, il comunicato ufficiale della società rossonera.

"Questa mattina sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto erboso dello Stadio Porta Elisa. Questo intervento, affidato alla società HTS, mira a garantire un campo di gioco di alta qualità per la prossima stagione calcistica. HTS, azienda rinomata nel settore e già responsabile del rifacimento del manto erboso degli stadi di Empoli, Catanzaro e Cosenza, condurrà l'intervento in tre diverse fasi. La prima fase prevederà la rimozione totale del vecchio manto erboso. Successivamente, sarà applicato uno strato di sabbia silicea per migliorare il drenaggio del campo, facilitare l'attecchimento delle nuove semine e la rigenerazione del tappeto erboso. Infine, verrà effettuata la piantumazione del nuovo manto. I lavori saranno completati in tempo per l'inizio del campionato, assicurando che il campo sia perfettamente operativo per la stagione sportiva 2024-2025. Inoltre, la Società Lucchese 1905 ringrazia l'amministrazione comunale del Comune di Lucca per essersi fatta carico dei lavori di rifacimento del manto erboso".