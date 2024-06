Porta Elisa News



Diesse, in corsa anche Ferrarese

martedì, 11 giugno 2024, 23:23

Lo ha ripetuto lo stesso presidente Bulgarella nelle consuete dichiarazioni a alcuni organi di stampa: non è detto che ci sia un direttore sportivo nel futuro prossimo della Lucchese, ma solo un consulente esterno in grado di interagire con la società e i procuratori. In queste ore, nelle quali il presidente dovrebbe aver nuovamente incontrato il tecnico Gorgone, salgono le quotazioni di un volto già noto e collegato alla Lucchese.

Si tratta di Claudio Ferrarese che nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di capo scouting proprio per i rossoneri: il suo profilo sarebbe uno dei più quotati per ricoprire il ruolo di diesse, o, in alternativa, come consulente dello stesso Bulgarella. Ferrarese, una importante carriera da calciatore, ha già ricoperto il ruolo da direttore sportivo nel Levico Terme e nel Vigasio, prima di approdare come capo scouting alla Lucchese.

Sullo sfondo, resta comunque viva anche la candidatura di Antonello Laneri, nella scorsa stagione al Catania, a cui è legato per un altro anno e dunque per potersi liberare dovrebbe sciogliere il questo nome, con reciproca soddisfazione, con la società etnea. Laneri, come noto, è ben conosciuto dallo stesso Bulgarella, che non è escluso tiri fuori dal cilindro qualche altro ulteriore nome.