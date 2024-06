Porta Elisa News



Ferrarese: "E' un girone molto compicato"

venerdì, 28 giugno 2024, 18:00

Se lo aspettava, probabilmente, ma di certo non c'è soddisfazione per il girone in cui è finita la Lucchese: il diesse rossonero Claudio Ferrarese fa il punto a poche ore dall'ufficializzazione dei gironi con la formazione di Gorgone che è stata inserita in quello B, ricco di squadre blasonate.

"È un girone molto complicato – spiega Ferrarese – e due delle quattro squadre retrocesse dalle Serie B sono nel nostro campionato (Ascoli e Ternana). Oltre a queste abbiamo squadre blasonate come Perugia, Pescara e Carpi e la new entry del Milan Futuro.

Come sempre ci saranno delle sorprese e delle conferme. Sarà un campionato impegnativo ma anche stimolante perché ci confronteremo con realtà e stadi importanti. Ci sarà da lavorare, ma questo lo sapevamo già".