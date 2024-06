Porta Elisa News



La Lucchese ufficializza Ferrarese come diesse

lunedì, 17 giugno 2024, 22:32

Claudio Ferrarese è il nuovo direttore sportivo rossonero: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, con Gazzetta Lucchese che da. una settimana aveva lanciato la sua candidatura, ecco il comunicato ufficiale della società.

"La società Lucchese 1905 – si legge nella nota – annuncia ufficialmente la nomina di Claudio Ferrarese come nuovo Direttore Sportivo della squadra rossonera. Il nuovo DS ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Claudio Ferrarese lavorerà a stretto contatto con il presidente Andrea Bulgarella per rafforzare la squadra e costruire un progetto solido e ambizioso. La sinergia tra Ferrarese e Bulgarella sarà cruciale per il raggiungimento degli obiettivi sportivi e organizzativi della società".

Ferrarese vanta una lunga carriera nel mondo del calcio professionistico tra Serie A e Serie B, con esperienze in squadre blasonate come: Napoli, Cagliari, Torino, Verona e Salernitana, da direttore sportivo vanta invece esperienze nel Vigasio e nel Levico Terme. Il nuovo diesse sarà operativo con effetto immediato.

Ferrarese ha espresso la sua soddisfazione per la nomina: "Sono onorato di entrare a far parte di una società con una storia così prestigiosa come la Lucchese. Lavorare fianco a fianco con il presidente Andrea Bulgarella sarà un grande stimolo per me. Sono pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra e per far crescere ulteriormente il nostro progetto sportivo."