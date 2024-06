Porta Elisa News



Mercato, offerto il rinnovo a Benassai

sabato, 15 giugno 2024, 09:14

di gianluca andreuccetti

Manca meno di un mese all'inizio ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Dopo aver concluso il campionato fuori dai playoff, l'obiettivo della Lucchese è quello di migliorare, costruendo una squadra che possa togliersi delle soddisfazioni. Sono diversi i giocatori che, come sappiamo, potrebbero lasciare i rossoneri a zero.

Il primo è Giorgio Tumbarello: come noto, non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo tra la società e il giocatore. Su di lui, ci sarebbe da registrare l'interesse di diverse squadre di Serie C. Per quanto riguarda invece Benassai, la Lucchese ha offerto al calciatore un rinnovo di contratto. Il difensore si sarebbe preso qualche giorno di tempo per poter decidere. Anche in questo caso, sono diverse le squadre che sarebbero alla finestra, in attesa di sviluppi. Spostandoci all'attacco, Bulgarella nelle scorse settimane aveva espresso la volontà di voler confermare in rossonero anche Yeboah, il cui cartellino è del Verona. Nei giorni scorsi, la Lucchese avrebbe sondato il terreno per l'attaccante: l'approccio fatto dai rossoneri non sarebbe andato però a buon fine. Per quanto riguarda il reparto difensivo, rimane in stand-by Edoardo Antoni, tra le noti positive del Tau Calcio in Serie D.

Sempre in entrata, sono diverse le voci di questa settimana. Secondo quanto riportato da TuttoC, la Pantera avrebbe chiesto informazioni per Daniel Sannipoli, centrocampista di proprietà dell'Avellino. Dopo una prima parte di stagione con i campani, da gennaio fino ad aprile il classe 2000 ha giocato in prestito al Pineto, totalizzando 1 rete e 1 assist in 16 presenze. Da un punto di vista tattico, può ricoprire sia il ruolo di centrocampista che di mezzala. Su di lui però ci sarebbero anche Pescara, Gubbio e Spal. Inoltre, Sannipoli ha un contratto che lo lega all'Avellino fino al 2026.

Secondo quanto riportato da TMW, la Lucchese avrebbe sondato il terreno anche per Giacomo Parigi, attaccante che quest'anno ha contribuito alla salvezza dell'Arzignano, segnando 8 reti in 32 presenze. Si parla di una prima punta forte fisicamente (185 cm) e con un buon fiuto del gol. Anche qui però, occhio alla concorrenza dell'Arezzo