Mercato, Antoni sempre più vicino alla Lucchese

venerdì, 21 giugno 2024, 08:45

di gianluca andreuccetti

Manca meno di due settimane all'inizio ufficiale del calciomercato e il neo direttore sportivo Claudio Ferrarese è al lavoro per costruire la Lucchese della prossima stagione. Con grande probabilità, il primo acquisto dei rossoneri per la sessione estiva sarà Edoardo Antoni, terzino reduce da un'ottima annata con il Tau Calcio, in Serie D. Sul classe 1999 c'era l'interesse di diverse squadre di Serie C, con Antoni che però ha scelto la Pantera. Settimana prossima potrebbe arrivare l'ufficialità. Nell'ultimo anno, il terzino ha collezionato 4 reti e 6 assist in 33 presenze.

Arrivati ormai a fine giugno, a tenere banco è sicuramente il nodo scadenze. Per quanto riguarda Benassai, al momento non ci sono da registrare novità, con il giocatore che , ricordiamo, si era preso qualche giorno di tempo per decidere il proprio futuro. Rizzo Pinna e Tumbarello invece sono i giocatori che sicuramente lasceranno a zero la Lucchese. Due perdite importanti, con la Pantera che adesso dovrà trovare il modo di sostituirli. La Lucchese proverà a ripartire da alcuni giovani interessanti, come Ettore Quirini. Il classe 2003, che ha un altro anno di contratto, sarebbe però oggetto di interesse di diverse squadre.