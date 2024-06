Porta Elisa News



Mercato: Botrini (Empoli) obiettivo dei rossoneri

domenica, 30 giugno 2024, 14:56

di gianluca andreuccetti

Il direttore sportivo Ferrarese è al lavoro per regalare a mister Gorgone dei nuovi rinforzi. Uno dei primi colpi potrebbe essere in difesa: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il primo colpo potrebbe essere in difesa, con la Lucchese che sarebbe vicina all'arrivo di Tommaso Botrini dall'Empoli. Il giovane andrebbe a rinforzare una squadra che, sempre in quel reparto, potrebbe salutare a breve sia Benassai che Tiritiello.

Nato l'11 marzo 2005 a Pontedera, Botrini è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli. Nel 2022-23, ha totalizzato 2 reti in 19 presenze con l'U18, venendo chiamato spesso anche in Primavera e partecipando anche al Torneo di Viareggio. Nella stagione appena trascorsa, Botrini ha giocato in prestito con il Follonica Gavorrano in Serie D. Una scelta che, numeri alla mano, si è rivelata azzeccata: il difensore si è ritagliato un ruolo da protagonista all'interno di una formazione che, fino all'ultimo, ha lottato per la promozione in Serie C. Per lui, sono arrivate 38 presenze e 2 reti tra Serie D, Coppa Italia e Poule scudetto. Alto 186 cm, Botrini può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino destro. L'operazione potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.