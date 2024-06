Porta Elisa News



Mercato, anche Quirini tra i possibili partenti?

mercoledì, 26 giugno 2024, 12:23

di gianluca andreuccetti

Il nuovo ds Claudio Ferrarese è al lavoro per costruire la Lucchese della prossima stagione: l'obiettivo è quello di lottare per altre zone di classifica, migliorando il risultato dello scorso campionato, chiuso fuori dai playoff. E, come dichiarato nella conferenza di presentazione, la volontà è quella di costruire una squadra giovane, con alcuni giocatori di esperienza.

Tra i pali, probabile che la società decida di affiancare a Coletta un profilo under, da alternare appunto al capitano rossonero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei giorni scorsi la Lucchese avrebbe fatto un sondaggio per Filippo Rinaldi, classe 2002 del Parma ma nell'ultima stagione ad Olbia. Cresciuto nel settore giovanile dei ducali, può contare più di 60 presenze in Serie C, avendo vestito le maglie di Montevarchi, Piacenza e appunto Olbia. Da quanto ci risulta, il portiere però partirà con il Parma per il ritiro estivo. Sempre in entrata, sembrerebbe invece tramontato il ritorno di Yeboah.

In uscita, invece, sono diversi i calciatori che dovrebbero lasciare Lucca durante questa sessione di mercato. Su Rizzo Pinna sarebbero attivi diversi club di Serie B tra cui anche il Pisa. Nei giorni scorsi, ci sarebbe stato anche un sondaggio da parte del Cosenza. Un altro giocatore che molto probabilmente lascerà i rossoneri da svincolato è Francesco Benassai. La proposta di rinnovo della Lucchese sarebbe stata, al momento, rifiutata. Come riportato da TuttoC e verificato dalla nostra redazione, in pole position su di lui ci sarebbe l'ambizioso Trapani. In generale, Benassai sarebbe oggetto d'interesse di diverse squadre di Serie C. A centrocampo, sembra ormai certo anche l'addio di Tumbarello, nel mirino della Torres.

In uscita ci sarebbero anche diversi giocatori che sono sotto contratto. In difesa anche Tiritiello sembrerebbe destinato a lasciare la Pantera. Il vice capitano ha un contratto fino al 2025, ma sarebbe oggetto d'interesse di qualche società. Occhio anche a Ettore Quirini, una delle poche note positive della passata stagione. Le sue prestazioni e la sua crescita non sono passate inosservate, tanto da aver attivato diverse sirene di mercato.