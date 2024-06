Porta Elisa News



Mercato, Leone pronto a rinnovare con i rossoneri

venerdì, 7 giugno 2024, 22:35

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista della prossima stagione. Nonostante manchi ancora meno di un mese all'inizio della sessione estiva del calciomercato, diverse società sono già al lavoro per rinforzare la propria rosa. In attesa di capire quale sarà il nuovo direttore sportivo, la società sta comunque valutando quali potrebbero essere i colpi in entrata e in uscita da effettuare.

Partiamo dalla prima novità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Manuel Leone potrebbe continuare la propria avventura con la maglia della Lucchese. Il classe 2005 infatti dovrebbe prolungare il proprio contratto con i rossoneri. Arrivato nell'estate del 2023 dallo Spoleto, nella stagione appena trascorsa Leone si è alternato tra Primavera e prima squadra. L'attaccante ha esordito in Serie C il 28 aprile scorso, contro l'Ancona.

Concentrandoci sul mercato in entrata, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei giorni scorsi la Lucchese avrebbe sondato la pista che porta a Christian Travaglini. Da un punto di vista tattico, il classe 2000 può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro, che quello di difensore centrale e di esterno di centrocampo. Travaglini, il cui cartellino è di proprietà del Cagliari, nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Ternana e Taranto.

I rossoneri inoltre avrebbero chiesto informazioni su Lorenzo Melis, centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato nell'Atletico Uri in Serie D. In questa stagione, il classe 2001 ha totalizzato 2 reti e 1 assist in 24 presenze. Rimanendo in mezzo al campo, secondo quanto riportato da TuttoC, la Pantera avrebbe sondato anche il nome di Luis Rojas, in uscita dal Crotone. Dopo una prima parte di stagione con la formazione calabrese, nella seconda parte di campionato il classe 2002 ha vestito la maglia della Pro Vercelli.

Come già detto nei giorni scorsi, oltre a Tumbarello, uno degli indiziati a lasciare la Pantera a parametro zero è Francesco Benassai. Sempre secondo quanto riportato da TuttoC, sul difensore ci sarebbe da registrare l'interesse del Cittadella, club di Serie B.